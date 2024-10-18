В Казахстане хотят избавиться от «бензиновых туристов»

Власти Казахстана готовы отменить предельные цены топлива. Как сообщаил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров, низкая цена бензина и солярки внутри Казахстана стала главной причиной «перетока» топлива: вместо граждан республики дешёвым горючим заправляются автомобилисты из соседних стран.

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Уточним, что сейчас власти республики установливают предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции: то есть заправки не могут продавать топливо дороже, чем установило государство.

«Принято решение отменить предельные цены [...]. Сегодня оптовый рынок ГСМ практически на 80 % контролируется государством. Это группа компаний «КазМунайГаза» и вновь созданный ТОО Petrosun», — рассказал Марат Омаров.

Общая идея властей — поэтапно подавать сигналы рынку, отменяя жёсткий контроль цен. Это позволит победить формат «бензинового туризма», когда граждане соседних стран посещают Казахстан, только чтобы наполнить баки своих машин.

Между тем, в России ожидается новая волна повышения стоимости топлива: во всяком случае, эксперты считают, что оно будет повышаться ежемесячно примерно на 20 копеек.