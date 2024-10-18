Названы десять интересных фактов о новом Ferrari F80

F80 — это совершенно новый гиперкар от Ferrari, ранее известный под кодовым названием F250. Он не создан для того, чтобы быть милым. Вместо могучего V12 теперь установлен гибридный V6 с двумя турбинами, который выдает 1200 лошадиных силы и напичкан технологиями, способными впечатлить даже инженера NASA.

Пуристы могут ворчать из-за потери атмосферного V12, но у этого V6 есть родословная — он тесно связан с двигателем, который привел гоночный автомобиль 499P к двум победам в Ле-Мане подряд. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает заявленные 2,15 секунды, а максимальная скорость составляет «более 350 км/я».

Новый F80 станет флагманом Ferrari на долгие годы вперед, поэтому в нем так много технологий, что пресс-релиз занимает почти 7000 слов. Но мы отсеяли инновации от маркетинговых гипербол, чтобы выделить 9 вещей, которые вам действительно нужно знать о нём.

1 — V6 вместо V12

Последние три гиперкара Ferrari — LaFerrari, Enzo и F50 — все были оснащены двигателями V12, но у F80 вдвое меньше цилиндров.

F163CF — это V6 с развалом цилиндров с 120 градусов, родственный двигателям как 296 GTB, так и победителя Ле-Мана 499P. Но вместо 654 л.с., которые выдает мотор Ferrari 296, более легкие компоненты F80 позволили добиться отдачи в 900 л.с., а крутящий момент вырос с 740 до 850 Нм. И это до того, как они добавили гибридную поддержку.

2 — Три электродвигателя, но нет электрического режима

F80 использует трехмоторную установку, во многом похожую на SF90. Два электромотора в носовой части выдают до 286 л.с. (210 кВт) на передние колеса и обеспечивают функцию векторизации крутящего момента. Третий электродвигатель передает 80 л.с. (60 кВт) на задние колеса, но может генерировать 95 л.с. (70 кВт) за счет сбора энергии торможения.

Добавление гибридной силы дает F80 комбинированные 1200 л.с. по сравнению с 830 л.с. у 296, и делает F80 первым полноприводным гиперкаром Ferrari. Но, несмотря на доступность такого количества электрической энергии, у F80 нет режима движения только на электротяге.

3 — Он знает, когда водителю нужно больше мощности

Ferrari адаптировала наддув силового агрегата, чтобы имитировать ощущения от атмосферного двигателя, но действительно умная часть — это то, что называется Boost Optimization. После активации системы водитель делает пробный круг по выбранной им трассе, а F80 регистрирует повороты и прямые, вычисляя, где может быть полезен наддув, и применяет его на следующем круге.

4 — Карбоновое шасси

В отличие от McLaren, который использует карбоновое шасси на всех автомобилях своей линейки, вплоть до Artura начального уровня, Ferrari придерживается алюминия для своих серийных дорожных автомобилей, сохраняя композитные технологии для флагманских моделей, как F80. Но алюминий, который лучше поглощает энергию удара, по-прежнему используется здесь для переднего и заднего подрамников.

5 — Передние крылья были вдохновлены F40

Мы уже несколько раз видели оформление передней части, вдохновленной классическим Daytona. Оно использовалось на внедорожнике Purosangue, а также на Daytona SP, и вот она снова на последнем гиперкаре Маранелло. А вот квадратные передние крылья, взятые прямо из F40, дизайнеры применили впервые.

Ferrari заявляет, что дизайн F80 дает подсказки относительно того, куда движется язык дизайна бренда, так что, возможно, мы можем ожидать, что черная полоса станет визитной карточкой.

6 — Пакет Downforce

Porsche 911 GT3 RS создает мощные 860 кг прижимной силы на скорости 285 км/ч. Он создает огромное количество прижимной силы, но RS выглядит так, будто его сдует рядом с F80, который достигает ошеломляющих 1000 кг прижимной силы при скорости всего 250 км/ч.

Это достигается за счет комбинации управления потоком воздуха сквозь и над носовой частью, через задний диффузор и активное антикрыло.

7 — Вы слышали о 2+2, это 1+

Знакомо ли вам это чувство, когда вы настолько поглощены хорошей дорогой, что совершенно забываете, что кто-то едет рядом? Ferrari спроектировала F80 так, чтобы вы чувствовали это с того момента, как садитесь за руль.

Пассажирское кресло отодвинуто дальше назад (что позволяет сделать кокпит более узким) и отделано теми же приглушенными цветами, что и остальная часть салона. В отличие от ярко-красного ковшеобразного места водителя.

Ferrari называет это «+1» и даже наклонила консоль так резко в сторону водителя, что пассажиру будет трудно разглядеть цифровые элементы управления отопителем или переключатель передач, который снова напоминает классические рычаги переключения передач с открытым кулисным механизмом.

8 — Физические кнопки на рулевом колесе вернулись

Будущим серийным моделям Ferrari достанутся не только дизайнерские решения экстерьера, но и рулевое колесо. И это отличная новость, потому что оно оснащено старомодными физическими кнопками вместо раздражающих сенсорных кнопок, установленных на SF90 и 296.

9 — Подвеска заимствована у внедорожника Purosangue

F80 унифицирован по мотору с 296, но в подвеске используются элементы от внедорожника Purosangue. Вы не найдете толкающих штанг в стиле гоночных автомобилей или напечатанных при помощи 3D поперечных рычагов, как у Purosangue, но обе модели получили четыре 48-вольтовых электродвигателя, которые удерживают кузов в горизонтальном положении в поворотах.

Ferrari также работала с Brembo, чтобы придумать карбоновые тормоза CCM-R Plus следующего поколения, которые, как утверждается, обеспечивают вдвое большую механическую прочность и на 300 процентов лучшую теплопроводность, чем старые карбоновые тормоза.

10 — Ferrari сделает 799 экземпляров, так что это не такая уж редкость

F80 стоит около 3,9 млн долларов, но в мире явно нет недостатка в энтузиастах с такими деньгами, потому что Ferrari заявляет, что построит 799 экземпляров. К слову, LaFerrari сделали всего 499 штук.