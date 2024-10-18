В России появился в продаже обновленный Audi RS Q8 за 28 млн рублей.

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Российский дилер привез в страну немецкий заряженный кроссовер Audi RS Q8 в спецверсии Performance по цене 27 990 000 руб. Автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 4,0 л и мощностью 640 л.с., АКП. Привод полный. Обновленный Audi RS Q8 презентовали летом текущего года. Версия RS Q8 Performance получила самый мощный бензиновый мотор в истории бренда.

Машина с 640-сильным мотором разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды. В стандартной комплектации максимальная скорость равна 250 км/ч. Ее можно увеличить до 280 или 305 км/ч за дополнительную плату. Новый RS Q8, в отличие от предшественника, характеризует более агрессивный дизайн. Так, у него были увеличены воздухозаборники, а решетка радиатора стала более широкой.