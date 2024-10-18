Новые поправки в ПДД: что хорошего ожидать автомобилистам

Замечания не помешали поправкам Минтранса пройти общественное обсуждение. Сразу 15 поправок в Правила дорожного движения, предложенных Министерством транспорта РФ, прошли общественное обсуждение. Среди нововведений — запрет держать в руках всё, кроме руля, новые штрафы, а также регистрация в специальной системе каждой поездки для любителей погонять на электросамокатах.

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В ходе общественного обсуждения на специальном интернет-ресурсе к ведомственным предложениям поступило почти сто замечаний, но разработчики проекта не обязаны их учитывать. Далее он будет направлен парламентариям, где сложностей у правительственных законопроектов, как правило, не возникает.

Что же ожидает автомобилистов уже в ближайшем будущем? Самое обсуждаемое — запрет пользоваться за рулем «устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления». Юристы говорят, что речь всё-таки не о запрете еды, питья, курения за рулем и прочих случайных жестов. Даже телефон не запрещён, если водитель не держит его в руках, а управляет им голосом. Но вейпы и подобные устройства точно попадают под запрет.

Для водителей появится новый предупреждающе-запретительный знак — «стоянка специальной техники». По сути, это та же «штрихованная» разметка, которая ограничивает возможность парковаться на некоторых площадках около домов, но дополненная «охранной зоной» в 5 метров. Таким образом, площадь запрета парковки в зонах для спецтехники увеличивается. В проекте остались штрафы: за повторную езду без ОСАГО, за опасное вождение, за неостановку по требованию инспектора ДПС. Всего новых штрафов больше десяти.

Средства индивидуальной мобильности, при принятии соответствующих поправок, в обязательном порядке придётся фиксировать в особом реестре, а перед каждой поездкой водитель СИМ должен будет регистрировать поездку в специальном приложении, а также включить «маячок» для отслеживания самого себя. И всё это действует даже в случае личного электросамоката.