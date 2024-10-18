FAW выпустит новый недорогой кроссовер под брендом Bestune

Бюджетный электрический паркетник могут представить в конце этого – начале следующего года.

Принадлежащий концерну FAW бренд Bestune готовит премьеру: в базе Минпрома КНР появились сертификационные снимки компактного электрокросса. На китайском название модели звучит как Yueyi 03. Впрочем, если пятидверка выберется за пределы домашнего рынка, то ее наверняка переименуют.

Длина нового электрического паркетника равна 4450 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1635 мм. Колесная база составляет 2750 мм. Таким образом, по своим габаритам Bestune Yueyi 03 сопоставим c «зеленым» кроссовером BYD Yuan Plus (в других странах это BYD Atto 3).

Особенности внешности новинки Bestune – гладкий «нос», двухэтажная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, состоящие из горизонтальных диодных полосок) и раздельные узкие задние фонари. Для модели предусмотрены 17- или 18-дюймовые колеса. Фото интерьера китайский Минпром не опубликовал. Судя по имеющимся картинкам, паркетник получил крупный планшет мультимедийной системы – не исключено, что вертикальный.

Для Bestune Yueyi 03 заявлен один электромотор мощностью 166 л.с. Вероятно, он установлен на задней оси. Информации о батарее пока нет.

Китайские профильные медиа считают, что официальную премьеру новый электрический паркетник справит в конце этого – начале следующего года. Некоторые СМИ даже спрогнозировали стартовый ценник – 100 000 юаней (около 1,3 млн рублей по актуальному курсу). К примеру, тот же BYD Yuan Plus сейчас стоит от 119 800 юаней (1,6 млн рублей).