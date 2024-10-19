«Хардкорный» Porsche 911 GT3 пережил рестайлинг, сильно подорожав

Немецкая фирма представила первую модернизированную GT-версию с индексом 992.2. Несмотря на ужесточение экостандартов оппозитный 4,0-литровый двигатель сохранен, причём по-прежнему сочетается и с «механикой», и с «роботом». По аналогии с другими Porsche 911 поменялись внешность и салон. Цена выросла на беспрецедентные 40 тысяч долларов до 224,5 тысячи долларов.

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Главные технические доработки связаны со стремлением продлить жизнь «атмосфернику» без ущерба производительности. Porsche поработала над выхлопной системой: появилось два сажевых фильтра и четыре каталитических нейтрализатора! Чтобы не потерять в отдаче, установлены распредвалы от GT3 RS и другие масляные радиаторы, доработан впуск. Мощность отстояли (те же 510 лошадиных сил), а крутящий момент снизился на 20 Нм (до 450 Нм).

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

С новым выхлопом Porsche 911 GT3 прибавил почти полцентнера: снаряженная масса купе с «механикой» — 1462 килограмма. Коробки передач перенастроены, чтобы сохранить динамику разгона, но в ущерб «максималке»: она снизилась на семь км/ч. Впрочем, в абсолютных величинах потери невелики: максимальная скорость 311-313 км/ч, разгон 0-100 — 3,4 или 3,9 секунды (в зависимости от типа трансмиссии).

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Также Porsche доработала подвеску, применив на «младшем» GT3 решения от дореформенного GT3 RS. С рестайлингом изменились бамперы, светотехника и интерьер, причём передняя панель почти такая же как у обычных «девятьсот одиннадцатых», различается только графика и механизм запуска двигателя. Зато появились новые опции: пакет Weissach с облегченным элементами, полукаркасом безопасности и карбоновыми креслами, а также магниевые колёса.

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За новшества придётся переплатить: стартовая цена в США увеличилась со 184 550 до 224 495 долларов или на 21,5 процента! И это без учёта опций: с пакетом Weissach, нестандартными дисками и прочими «допами» можно без проблем преодолеть планку четверть миллиона долларов. По традиции в линейке есть комфортный пакет Touring с выдвижным задним антикрылом и кожаным салоном.

Porsche в грязи