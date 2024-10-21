Эксперт рассказал, как правильно хранить летние шины зимой, если они не на дисках

«За рулем» рассказал, как правильно хранить летние шины зимой, если они не на дисках.

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Шина, будучи наполненной воздухом под давлением, весьма прочная и упругая. Она на современных автомобилях может воспринимать до полутонны нагрузки, и при этом служит владельцу долго и без проблем. Но когда шина демонтирована с колеса, она становится очень уязвимой к повреждениям. Ее нельзя сжимать с боков, иначе она деформируется, и через полгода герметичная посадка ее на колесо будет затруднена. Поэтому ни в коем случае нельзя хранить шины не на дисках, сложив стопкой.

Верхняя шина еще будет чувствовать себя относительно пристойно, а вот нижней не позавидуешь – ее боковины сильно сожмет. Но есть еще худший способ хранения шин. Это – повесить их на гвозди, вбитые в стену, или на крюки. При этом за полгода посадочные поверхности шины деформируются, и тогда шину герметично смонтировать уже не удастся.

Разновидность такого небережливого хранения – надеть все шины на палку, которую затем подвесить где-нибудь в уголке гаража или сарая. Причина та же – повреждение посадочной поверхности. Итак, хранить шины следует, расположив их вертикально на полу или на полке. Причем, если шины расположены на полу, то на них нельзя класть что-то сверху.

Неплохой вариант – полка, подобная тем, что используется в магазине для продажи шин и состоящая из двух профилей, расположенных параллельно стене на некотором расстоянии. Что касается температурно-влажностного режима, то тут строгих ограничений нет, особенно если шины упакованы в индивидуальные пакеты.

Требовать комнатной температуры и влажности не стоит. Достаточно, чтобы влажность не была слишком высокой, а на поверхности шин не выпадал конденсат и на них не попадали осадки. Следует отметить, что некоторые трудности с хранением шин не на дисках являются еще одним аргументом в пользу покупки второго комплекта колес (дисков) для зимних шин.