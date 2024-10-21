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Если хранить шины стопкой — как не испортить летнюю резину

«За рулем» рассказал, как правильно хранить летние шины зимой, если они не на дисках.

Эксперт рассказал, как правильно хранить летние шины зимой, если они не на дисках
© За рулем

Шина, будучи наполненной воздухом под давлением, весьма прочная и упругая. Она на современных автомобилях может воспринимать до полутонны нагрузки, и при этом служит владельцу долго и без проблем. Но когда шина демонтирована с колеса, она становится очень уязвимой к повреждениям. Ее нельзя сжимать с боков, иначе она деформируется, и через полгода герметичная посадка ее на колесо будет затруднена. Поэтому ни в коем случае нельзя хранить шины не на дисках, сложив стопкой.

Верхняя шина еще будет чувствовать себя относительно пристойно, а вот нижней не позавидуешь – ее боковины сильно сожмет. Но есть еще худший способ хранения шин. Это – повесить их на гвозди, вбитые в стену, или на крюки. При этом за полгода посадочные поверхности шины деформируются, и тогда шину герметично смонтировать уже не удастся.

Разновидность такого небережливого хранения – надеть все шины на палку, которую затем подвесить где-нибудь в уголке гаража или сарая. Причина та же – повреждение посадочной поверхности. Итак, хранить шины следует, расположив их вертикально на полу или на полке. Причем, если шины расположены на полу, то на них нельзя класть что-то сверху.

Неплохой вариант – полка, подобная тем, что используется в магазине для продажи шин и состоящая из двух профилей, расположенных параллельно стене на некотором расстоянии. Что касается температурно-влажностного режима, то тут строгих ограничений нет, особенно если шины упакованы в индивидуальные пакеты.

Требовать комнатной температуры и влажности не стоит. Достаточно, чтобы влажность не была слишком высокой, а на поверхности шин не выпадал конденсат и на них не попадали осадки. Следует отметить, что некоторые трудности с хранением шин не на дисках являются еще одним аргументом в пользу покупки второго комплекта колес (дисков) для зимних шин.

Автоновости