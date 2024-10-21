Представлен самый большой самосвал КамАЗ полной массой 95 тонн. «Мотору» удалось познакомиться с экспозицией, которую скоро покажут лидерам дружественных государств. Мировая премьера — КамАЗ-65685 «Атлант-65»: карьерный самосвал с ранее невиданной грузоподъёмностью. Вместимость платформы — 41 кубометр, вместимость — до 65 тонн. Доступ на дороги общего пользования запрещен: новинка не укладывается в нормативы по ширине и высоте.

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«Атлант-65» возглавляет семейство тяжёлых карьерных самосвалов: машины большей грузоподъёмности — только беспилотники проекта «Юпитер». Среди грузовиков с привычной кабиной новинка является абсолютным рекордсменом КамАЗа. По модулю кабины КамАЗ-65685 унифицирован с «младшей» моделью «Атлант-50», но грузовая платформа другая.

© Сергей Ильин

Увы, но технических подробностей немного: известно, что грузовик полной массой 95 тонн оснащается 560-сильным (2600 Нм) шестицилиндровым дизелем и 7-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Вероятно, под капотом отечественный двигатель, а вот по коробке передач есть вопросы: у другого прототипа американская коробка-автомат Allison. Также «санкционными» могут быть мосты: для «Атлант-50» эти компоненты поставляла финская фирма SIsu.

© Сергей Ильин

Выставка позволила сравнить «Атлант-65» с перспективным полноприводным самосвалом КамАЗ-65959 семейства К5. По сравнению с монстром для карьеров дорожный грузовик полной массой 35 тонн с платформой вместимостью 16 кубометров смотрится небольшим. Серийное производство самосвалов и тягачей повышенной проходимости линейки К5 начнётся до конца года.

Пока и «Атлант-50», и «Атлант-65» существуют в виде опытных экземпляров. Однако небольшую партию этих машин планируют изготовить в конце года, а в 2025 году карьерные самосвалы поступят в свободную продажу. Также в планах завода шарнирно-сочлененный самосвал «Геркулес-45» полной массой 71 тонну.