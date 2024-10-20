Ford Mustang 1969 года выпуска продают в Санкт-Петербурге за 9,95 млн рублей

На вторичном рынке Санкт-Петербурга появился в продаже Ford Mustang 1969 года выпуска, истинная легенда американского автопрома, за 9 950 000 рублей. Представленный экземпляр принадлежит к первому поколению Mustang (1964-1973), периоду, заложившему основы культа этого автомобиля. 1969 год – это апогей первого поколения, время, когда дизайн Mustang достиг своего пика агрессии и харизмы. Не зря именно машины этого года стали культовыми и активно используются в кинематографе.

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Вспомним хотя бы его эффектное появление в «Буллите» со Стивом Маккуином или «Угнать за 60 секунд» – эти фильмы закрепили образ Mustang как символа скорости, свободы и бунтарского духа. Под капотом этого красавца скрывается легендарный двигатель V8 объемом 4,7 литра, сочетающийся с механической коробкой передач. Эта комбинация – залог подлинных ощущений от вождения, которые так ценят поклонники пони-каров. Мощность двигателя составляет около 230-250 л.с., обеспечивая впечатляющую динамику: разгон до 100 км/ч занимает примерно 7-8 секунд – показатель, достойный уважения даже по современным меркам.

Важно отметить, что автомобиль прошел полную реставрацию в 2015 году. Это означает, что покупатель приобретает не просто старый автомобиль, а практически новый экземпляр, сохранивший аутентичность оригинала. В ходе реставрации были выполнены следующие работы: кузов получил новую окраску, двигатель, коробка передач и подвеска были полностью восстановлены, а салон обновлен до первозданного состояния. Пробег после реставрации составляет всего 2000 километров, что подтверждает исключительное состояние автомобиля.