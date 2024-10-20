В ГАИ рассказали о необычном способе угона авто

Злоумышленники крепят лист бумаги на заднее стекло автомобиля. Когда водитель садится за руль, запускает двигатель и собирается ехать, он замечает помеху на заднем стекле, мешающую обзору. Чтобы убрать лист, водитель выходит из машины, оставляя двигатель включённым, что даёт преступнику шанс украсть ценные вещи из салона или сам автомобиль.

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Способ эффективен из-за того, что водители, увидев на стекле посторонний предмет, часто не задумываются о том, чтобы заглушить мотор и забрать ключи.

Для защиты от этого метода эксперты рекомендуют не выходить из машины сразу, а заблокировать двери и уехать в безопасное место, например, на заправку, где можно спокойно заглушить двигатель и убрать предмет с окна.

Сложность ещё и в том, что страховые компании могут отказать в выплате компенсации, если автомобиль был угнан с включённым двигателем и оставленными ключами. Даже при бесключевом доступе вор может воспользоваться ситуацией, уехав на значительное расстояние и позже взломав систему, сообщат издание SPEEDME.RU, пообщавшись с инспекторами ГАИ.

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