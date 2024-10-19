Полностью рассекречен новейший Renault Logan сборки АвтоВАЗа. Телеграм-канал «Автопоток» поделился фотографиями экстерьера и интерьера седана, который мог появиться в России во второй половине 2022 года. По неофициальным данным в Тольятти уже привезли и частично смонтировали оснастку для производства Renault Logan третьего поколения, но из-за известных событий АвтоВАЗ оказался под санкциями, а партнёрство с Renault завершилось.

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Экстерьер несостоявшегося российского Renault Logan уникальный: двухъярусной оптики нет ни на одном рынке. Однако сюрпризом такой дизайн не стал: из мануала Dacia было ясно, что кросс-седан окажется унифицирован по передней маске с Sandero Stepway тольяттинской сборки. Судя по пластиковому обвесу, вариант с увеличенным дорожным просветом был приоритетным.

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Салон без сюрпризов, и у прототипа Renault Logan много общего с предсерийной Lada Aura. Одинаковые тачскрины медиасистемы, идентичные подрулевые переключатели, похожий дизайн приборной панели. Однако у французского «бюджетника» должна была быть оригинальная техника: к примеру, на фото версия с европейской 6-ступенчатой «механикой».

© t.me/autopotoknews

С кормы российский Renault Logan копирует турецкий Taliant с поправкой на появление серебристой защитной накладки и неокрашенных пластиковых фрагментов по углам. Крышки багажника и фонари взаимозаменяемые, причём поворотникам светодиодов не досталось. В отличие от Sandero Stepway, новые «Логаны» на АвтоВАЗе публично не тестируют.

По слухам проекты французских «бюджетников» могут получить вторую жизнь: инсайдеры утверждают, что АвтоВАЗ рассматривает возможность сборки Logan и Sandero на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге под маркой XCite. В Тольятти эту информацию опровергают, хотя прототипы Renault регулярно попадаются фотошпионам.