Lada Granta вместо классической АКПП получит новый вариатор

Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин рассказал "Южному автомобилю", что Lada Granta вместо АКП получит вариатор.

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Модель в настоящее время доступна с классическим "автоматом" производства Jatco, но их количество ограничено: ""У нас сейчас еще есть в запасе некоторое количество автоматических коробок для Lada Granta. Они закончатся до конца года", - отметил Костромин.

Он также сообщил, что двухпедальные "Гранты" останутся в линейке: "В дальнейшем на Lada Granta появится вариатор, но не раньше 2026 года".

Это означает, что на какое-то время модель с автоматической трансмиссии может исчезнуть из продажи.

Поставщиком вариатора для "бюджетника" выступит тот же восточный партнёр, который производит CVT для Lada Vesta и Lada Aura, но модель трансмиссии будет другой.

"Гранты" с "автоматом" Jatco выпускаются в кузовах лифтбек и седан, купить Lada Granta с АКП можно за 1 349 000 и 1 298 000 рублей соответственно.