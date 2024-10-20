Мишустин: в России за 5 лет построено и отремонтировано почти 130 000 км дорог

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в поздравлении к работникам дорожного хозяйства в честь их профессионального праздника заявил, что в России за 5 лет построено и отремонтировано почти 130 тыс. км дорог.

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Соответствующее видеообращение размещено в Telegram-канале правительства.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником», — сказал премьер.

Мишустин подчеркнул, что вопреки беспрецедентному санкционному давлению, «дорожно-строительный комплекс продолжает стремительно развиваться» и эффективно решать поставленные задачи.

«За последние 5 лет построено и отремонтировано почти 130 тыс. километров федеральных, региональных и местных дорог. Введены в эксплуатацию уникальные мосты, путепроводы и тоннели», — сказал Мишустин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице возвели свыше 450 инженерных сооружений, формирующих транспортный каркас столицы, — мостов, эстакад, тоннелей и путепроводов.