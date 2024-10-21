General Motors показал армейский броневик с уникальной техникой

General Motors показал броневик для спецслужб с уникальной техникой. «Дочка» автогиганта — GM Defense — поделилась подробностями о проекте Next Gen. Инновации продемонстрировали на примере четырёхдверного пикапа: это последовательный гибрид! Под капотом 2,8-литровый дизельный двигатель Duramax, который не связан с колёсами и служит для питания 12-вольтовой тяговой батареи. Полный привод реализован через электромоторы спереди и сзади.

© Motor.ru

Основой для армейского пикапа General Motors послужил Chevrolet Silverado 2500HD с пакетом ZR2, но похоже от гражданского грузовичка осталась только рама и некоторые компоненты салона. Техника совсем другая: серийных EREV-гибридов для массового покупателя GM пока не предлагает. Характеристики запаса хода, мощности и массы не публикуются.

© GM Defense

Однако GM Defense раскрыло преимущества гибрида: дизельный гибрид бесшумный, более экономичный и тяговитый. Такой броневик сложнее обнаружить тепловизором, он может служить в качестве дизель-генератора для вспомогательных устройств, а в перспективе стать основой для пикапа-беспилотника. Ожидаются двух-, четырёх- и шестиместные конфигурации для разных задач армии и спецслужб США.

GM Defense специализируется на выпуске спецавтомобилей для властей США. К примеру, именно эта фирма занимается подготовкой Chevrolet Suburban и Cadillac Escalade для Секретной службы США и Госдепа. Пуленепробиваемые внедорожники являются неотъемлемой частью дипмиссий США по всему миру.