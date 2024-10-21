Представлен новый грузовик Mercedes-Benz для развивающихся стран

Mercedes-Benz показал новый грузовик для развивающихся стран. На заводе немецкой марки в Сан-Паулу (Бразилия) прошла презентация новинок для местного рынка. Главная премьера — Mercedes-Benz Accelo с видоизмененной внешностью и иной техникой. Речь идёт об аналоге грузовичков Atego для развивающихся рынков. Новинка отличается маской кабины, большей ремонтопригодностью, грузоподъёмностью, проходимостью и топливной экономичностью.

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Дизайн Mercedes-Benz Accelo необычный: овальная решётка радиатора в стиле грузовиков прошлого, двухъярусные светодиодные фары, но галогеновые поворотники. Заявлен мягкий пластик переднего бампера, а сама деталь составная, что упрощает ремонт. У утилитарных версий неокрашенный обвес, за доплату можно увеличить клиренс на семь сантиметров, установить защиту картера, радиатора и топливного бака.

© motor1.uol.com.br

© motor1.uol.com.br

© motor1.uol.com.br

© motor1.uol.com.br

Семейство Accelo состоит из трёх версий: 917, 1117 и 1417, есть варианты с двумя и тремя осями, полной массой от 8,3 до 14 тонн. Под капотом проверенный дизель OM 924 LA; благодаря новой системе впрыска и терморегуляции катализатора экономичность выросла на три процента. Коробка передач может быть либо механической (Eaton), либо автоматической G90. Запас прочности автомата таков, что журналисты называют трансмиссию вечной.

Среди других обновок — увеличенная толщина пружин на передней и задней подвеске, перекалиброванные передние амортизаторы и более выносливые стабилизаторы поперечной устойчивости: их толщина выросла с 34 до 38 миллиметров. Допустимая нагрузка на переднюю подвеску выросла с 3,2 до 3,6 тонны, на заднюю — с 6,4 до 7,1 тонны. Продажи Mercedes-Benz Acсelo нового поколения ждут в ноябре.