MINI предложила огромные скидки на электромобили нового семейства

В Китае объявили о распродаже хэтчбеков Cooper и кроссоверов Aceman, причём речь идёт не об остатках старых моделей, а о новинках! На конкурентном рынке MINI оказались не востребованы, и теперь первоначальные прайс-листы пересмотрены. Всё подаётся, как временная акция длительностью с 18 октября по 30 ноября: выгода составит от 24 до 29 процентов в зависимости от версии.

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Новое семейство электрокаров MINI выпускается в Китае, а на местном рынке продажи начались летом: Cooper появился у дилеров 6 июля, Aceman — 27 августа. Изначально стартовая цена хэтчбека составляла 210 тысяч юаней (29,6 тысячи долларов), а кроссовер стоил 230 тысяч юаней (32,4 тысячи долларов).

Теперь цены стартовые снижены до 150 и 164 тысяч юаней соответственно (эквивалент 21-23 тысяч долларов). Китайские журналисты подсчитали, что абсолютная выгода на некоторые комплектации доходит до 70 тысяч юаней (10 тысяч долларов), а наименьший доступный дисконт — солидные 57 тысяч юаней (8 тысяч долларов). Также клиентам пообещали 36-месячный период беспроцентного кредита и бонусы в размере 8000 юаней (около 1100 долларов).

Пока электромобили MINI мало засвечены в соцсетях, а на китайском рынке без такого вида рекламы рассчитывать на популярность трудно. Ежемесячные объёмы продаж не известны, но судя по распродаже спрос не устраивает боссов BMW. Интересно, что теперь в Китае хэтчбек Cooper стоит почти в полтора раза дешевле, чем в Германии!