Рамный пикап Mazda BT-50 обрел огромный лейбл и новый салон

В Австралии дебютировал обновлённый вариант, который отличился «легковым» дизайном экстерьера, современной, но в меру консервативной медиасистемой и расширенным набором оборудования. Зелёный континент — приоритетный рынок для Mazda BT-50, хотя собирают модель в Таиланде на одном заводе с технически идентичным Isuzu D-Max. Изменений по моторам и трансмиссии не заявлено.

© Motor.ru

Снаружи Mazda BT-50 образца 2025 года проще всего узнать по огромной эмблеме: столь крупных лейблов у марки ещё не было! Также поменялись решётка радиатора, бампер и фары, а вот штампованные детали не тронуты. Теперь рамный грузовичок с корнями Isuzu выглядит в духе легковых моделей, то есть в фирменном стиле Kodo. Варианты с одинарной и полуторной кабинами тоже останутся, но их пока не показали.

© Mazda

В салоне топ-версии другая приборная панель с семидюймовым экраном и медиасистема с 9-дюймовым тачскрином. Добавлены разъёмы Type C, улучшено качество картинки с камеры заднего вида, появились динамические линии разметки, возможно заказать двухцветную отделку салона с чёрно-коричневыми креслами. Наконец, появилась функция распознавания дорожных знаков и ассистент движения в пробке.

Техника та же: базовый пикап предлагается с турбодизелем 1.9 (150 сил, 350 Нм), 6-ступенчатой «механикой» и задним приводом. За доплату можно получить 6-ступенчатый автомат Aisin. Прерогатива полноприводных пикапов — турбодизель 3.0 (190 сил, 450 Нм), он может работать в паре с обеими коробками передач.

В Австралии обновлённые Mazda BT-50 появятся только в начале 2025 года, поэтому цен пока нет. Их могут обнародовать 18 ноября: к этому моменту откроется приём заявок на японский пикап с тайской родословней.