В Москве продают легендарный ВАЗ-2106, сохраненный в идеальном состоянии

В Москве появился в продаже новый ВАЗ-2106, упрощенный с заводаНа рынке подержанных автомобилей периодически появляются настоящие сокровища – машины, сохранившиеся в практически первозданном виде.

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Одним из таких раритетов стал ВАЗ-21063, выпущенный в далеком 1992 году. Эта модель, позиционировавшаяся как самая бюджетная в линейке АвтоВАЗа, сегодня оценивается в сумму, сопоставимую с новой Lada Granta. Найденный в Москве экземпляр ВАЗ-21063 – это не просто автомобиль, а настоящее свидетельство эпохи. Пробег менее 2,5 тысяч километров, отсутствие следов реставрации и коррозии делают его настоящей «капсулой времени».

Сохранившиеся хромированные детали, оригинальный салон и 1,3-литровый карбюраторный двигатель мощностью 69 л.с. – все это создает атмосферу настоящего ретроавтомобиля. Состояние автомобиля, по словам продавца, безупречное, и автомобиль готов пройти любые проверки.