Кроссовер Subaru Crosstrek получил новую гибридную установку

Пока что ещё одна модификация этого SUV представлена только на домашнем рынке, в Японии. В основу системы лёг двигатель Boxer объёмом 2,5 литра.

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Японская марка Subaru начала выпуск небольшого кроссовера в 2012 году. При этом изначально на большинстве рынков у него был индекс XV, однако в ходе второй смены генерации, которая прошла в сентябре 2022 года, его поменяли на «американское» имя Crosstrek. Теперь модель обзавелась ещё одной модификацией – с новой гибридной установкой. Пока что речь идёт о версии кроссовера для японского рынка: производство стартует в декабре текущего года.

Нынешний Subaru Crosstrek в Японии предлагается только с гибридной системой e-Boxer. В её составе числятся атмосферный оппозитник FB20 объёмом 2,0 литра (максимальная отдача равна 145 л.с., крутящий момент – 188 Нм), а также клиноцепной вариатор Lineartronic с интегрированным в него электромотором MA1 (14 л.с., 65 Нм). На домашнем рынке у этого паркетника привод может быть как передним, так и полным (а, к примеру, в Европе модель предлагается только с AWD).

Теперь в пресс-службе компании рассказали о новой гибридной установке, которую первым получит актуальный Subaru Crosstrek. В его основе лежит 160-сильный оппозитный двигатель Boxer объёмом 2,5 литра, его максимальный крутящий момент равен 209 Нм. Он работает в тандеме с литий-ионной батареей ёмкостью 1,1 кВт*ч, а также со стартер-генератором и тяговым электромотором (119,6 л.с. и 270 Нм), передним дифференциалом и муфтой с электронным управлением, которые объединены в один блок.

Как отметили в Subaru, электродвигатель «может исполнять роль основного источника энергии автомобиля в самых разных ситуациях». Аккумулятор расположен под полом грузового отсека, объём топливного бака увеличен до 63 литров. У новой гибридной версии Crosstrek привод может быть только полным. Дальнобойность новой модификации кроссовера (с учётом полного бака) превышает 1000 км при расчёте по циклу WLTC.

Напомним, у актуального «третьего» Subaru Crosstrek габаритная длина равна 4480 мм, ширина – 1800 мм, высота (с учётом рейлингов) – 1580 мм, а расстояние между осями составляет 2670 мм; дорожный просвет – 200 мм. В списке стандартного оборудования заявлена система EyeSight X нового поколения, включающая в себя пару объективов под лобовым стеклом и широкоугольную камеру, которая умеет быстрее распознавать велосипедистов и пешеходов.

Сейчас дилеры бренда в Японии уже принимают заказы на новинку, причём клиентам в подарок предлагается портативный холодильник, который можно использовать в автомобиле. Живые продажи новой гибридной модификации Crosstrek начнутся в следующем году. О перспективах появления этой «начинки» в компании пока ничего не сказали.

Тем временем недавно стало известно о том, какие обновки получил Subaru Crosstrek к 2025 модельному году, речь идёт о версии модели для американского рынка. В частности, базовый 2,0-литровый четырёхцилиндровый мотор теперь доступен только стартовому исполнению паркетника.