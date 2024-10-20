В России подорожает новый китайский кроссовер российской сборки

Модель Forthing T5 с 22 октября прибавит в цене 100 000 руб на рынке России. Данное изменение прайс-листа считается плановым.

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В официальном представительстве бренда Forthing в России сообщили о плановом изменении стоимости нового T5. Рекомендованная розничная цена паркетника вырастет на 100 000 руб с 22 октября. После обновления прайс-листов приобрести модель можно будет за 2 050 000 руб. Пока розничная стоимость в дилерских центрах составляет 1 950 000 руб.

В качестве основной причины изменения цены выделили повышение ставок утилизационного сбора в России. Напомним, что оно произошло 1 октября текущего года. На все автомобили, оснащенные моторами на 1-2 литра, утильсбор вырос на 255 600 руб.

Автомобили Forthing T5 выпускаются на предприятии в Калининграде. Локализованная сборка обеспечивает полный контроль над стоимостью модели на местном рынке.

Официальный представитель марки в стране принимает все меры для создания оптимального прайс-листа. Еще в начале 2024 года планировалось продавать кроссоверы по цене 2 300 000 руб. Однако компания увеличила партии поставляемых комплектов для сборки, что позволило ей сократить стоимость.

Выход модели T5 на рынок состоялся в сентябре текущего года. Сейчас она является бестселлером в линейке бренда. Напомним, что для всех комплектаций автомобиля используется 1.5-литровый бензиновый турбодвигатель 4J15T. Производительность такой установки составляет 144 л.с. Силовой агрегат разрабатывался с использованием технологий Mitsubishi. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическя коробка передач.

В списке опций кроссовера есть система бесключевого доступа, электропривод багажной двери, камера заднего вида. Кроме того, автомобиль оснащен датчиками парковки, видеорегистратором и акустической системой с 6 динамиками.