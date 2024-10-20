УАЗ серьезно обновит свой главный внедорожник

Российский производитель УАЗ раскрыл список обновлений для своих моделей. Для самого большого внедорожника в линейке подготовили оригинальные модернизации.

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Целый список обновлений для своих автомобилей подготовил производитель УАЗ. Один проект уже официально завершен - с конвейера сходит модернизированная "Буханка". Напомним, что автомобиль оборудовали новым мотором, объем которого составляет 2.7 литра. При той же мощности в 112 л.с. крутящий момент у двигателя достигает 213 Нм против 198-ми. Отмечается, что силовая установка соответствует экологическому классу "Евро-5".

Ранее представители бренда УАЗ сообщали, что на рынке в ноябре должен быть представлен внедорожник "Хантер", получивший ряд улучшений. Для автомобиля будут использовать более мощный двигатель на 2.7 литра. Производительность бензинового мотора составляет 149 л.с., а крутящий момент - 235 Нм. Сейчас такая установка применяется для внедорожников "Патриот".

Еще одна новинка появится на рынке России в 2025 году. Речь идет о фургоне "Профи", который получит дизельную силовую установку. В перспективе производителя - представить в первой половине 2025 года "Полуторку" с аналогичным мотором. На первом этапе такой двигатель будут получать только заднеприводные модификации. В дальнейшем установки начнут использовать и для автомобилей с полным приводом.

Обновленный УАЗ "Патриот" и грузовой Sollers Argo в дальнейшем получат в моторную гамму новый 2-литровый двигатель на дизеле. Для модели "Патриот" готовят новую коробку передач. В компании не раскрывают характеристики такой установки. Не исключено, что это может быть давно обещанная АКПП, которая исчезла из линейки "Патриота".

В августе прошлого года стало известно, что УАЗ приступил к разработке рестайлинга для "Патриота". Тогда в компании сообщили, что для модели готовят смену дизайна и обновление технической части.