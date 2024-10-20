Обновленный хэтчбек Audi A3 стал мощным гибридом

Производитель Audi сообщил о расширении моторной гаммы для семейства A3. Последние обновления модель получила весной текущего года.

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Для хэтчбека Audi A3 будут использовать сразу 2 гибридные установки. В компании сообщают, что они стали более производительными и экономичными, если сравнить их с прежними бензоэлектрическими. Принимать заказы на новые A3 начнут в октябре текущего года. Стоимость составляет 44 200 евро или 4 688 000 рублей.

В качестве базы для новых силовых установок используется 1.5-литровый мотор TFSI evo2. Он заменит собой прежний агрегат объемом 1.4 литра. Новый мотор отличается увеличенной степенью сжатия. Кроме того, конструкция предусматривает повышенное давление впрыска горючего. В паре с ним будет работать электромотор производительностью 116 л.с. и 6-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Для модификации 40 TFSI производительность силовой установки составляет 204 л.с, а крутящий момент - 350 Нм. С таким оснащением автомобиль способен разгоняться до отметки 100 км/час всего за 7.4 секунды. В версии 45 TFSI мотор выдает 272 л.с.и 400 Нм крутящего момента. Ускоряться до 100 км/час автомобиль способен за 6.3 секунды. Максимальная скорость составляет 237 км/час. Еще одна отличительная особенность более мощной версии - спортивное оформление и оригинальные дизайнерские акценты в салоне.

В обеих версиях в составе силовой установки представлена батарея емкостью 25.7 кВт. На электрической тяге автомобили смогут проезжать до 143 км при разгоне до 140 км/час. В ближайшее время в семействе появится еще одна версия - гибрид Audi A3 allstreet.

Напомним, что ранее компания Audi представила на рынке новое исполнение внедорожника Q6 e-tron. Электрокар получил в названии приставку "Sportback". Сообщается, что запас его хода на полном заряде составляет 656 км.