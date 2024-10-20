В Китае обрушились продажи BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche

Информационное агентство Bloomberg проанализировало статистику спроса на новые модели немецких марок и пришло к неутешительному выводу. По оценкам журналистов, совокупная доля BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и их дочерних брендов обвалилась с 25 до 14 процентов за пять лет. Хуже того: в сегменте электрокаров доля немецких марок менее десяти процентов.

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Китайские покупатели больше не готовы переплачивать за управляемость, мощный двигатель и бренд: потребители выбирают «техническую изысканность», причём в очень специфическом понимании. Интерес вызывают новые информационно-развлекательные комплексы, функции дополненной реальности, цифровые сервисы. Клиенты утверждают, что электромобили BYD, Xpeng или Nio дешевле, лучше оснащены и более функциональны, чем «немцы».

Статистика отражает эту точку зрения: в третьем квартале 2024 года продажи BMW в Китае упали на 30%, Mercedes-Benz потерял 13%, Porsche недосчиталась 19% продаж, а Volkswagen закрыл три месяца в минусе на 15%. Немецкие автогиганты вместе взятые стоят около половины биржевой стоимости BYD, но рынок Китая слишком важен для автопроизводителей из ФРГ, чтобы прекратить борьбу. Эксперты Bloomberg предположили, что попытки удержать рыночные позиции в Поднебесной могут быть «огромной авантюрой».

Если что-то пойдет не так, то спасать немецкий автопром придётся властям страны. Выйти из китайского сегмента рынка не так-то просто: совместные предприятия с автопроизводителями из КНР устроены таким образом, что без согласования не возможны ни масштабные сокращения рабочих мест, ни продажа доли в заводе.