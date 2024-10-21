С 1 ноября в четырех городах Подмосковья появится платная уличная парковка

В первых четырех городах области с 1 ноября появятся платные парковочные зоны. Пока их будет 27, но с большой долей вероятности можно сказать, что это только начало.

© Российская Газета

Разговоры о том, что область введет платный паркинг, идут уже несколько лет, но до недавнего времени все ограничивалось лишь экспериментами с оплатой стоянок на огороженных территориях - у торгово-развлекательных центров, например, или в парковых зонах.

Теперь же эксперимент вышел на улично-дорожную сеть. В пилотный проект попали Красногорск, где отныне придется платить за парковку у областного Дома правительства и Мособлсуда, Королев, где платной станет почти вся улица Железнодорожная, три улицы - Ленина, Ашхабадская и Дзержинского - в Реутове и три - Заводская, Советская и Советский проезд - в Видном. Как отмечают в областном дептрансе, именно на этих участках дорог наблюдается самое хаотичное нагромождение личных автомобилей граждан, затрудняющее движение общественного транспорта.

Всего на платных участках расположены 300 машино-мест, не менее 30 из которых будут помечены знаками, разрешающими бесплатную парковку для водителей с ограниченными возможностями здоровья. Появятся и специальные знаки "Платная зона", которые установят в начале и конце паркинга. Тариф предполагается плавающий - 40 рублей в час вблизи железнодорожных станций и платформ и 50 рублей - на обычных улицах.

Способы оплаты ничем не отличаются от тех, что действуют в Москве. Можно воспользоваться приложением "Парковки России", послать смс на номер 7757 или голосовое сообщение на номер 3210. А вот времени на оплату в области будет больше - на совершение платежа автомобилистам дается не пять, а десять минут. И еще десять на то, чтобы покинуть машино-место после завершения парковочной сессии. То есть в общей сложности водитель получает 20 нештрафуемых минут. Штраф за неоплату парковки, кстати, установлен в размере 2,5 тысячи рублей, или вдвое меньше, чем в столице.

В пилотный проект платного паркинга попали Красногорск, Королев, Реутов и Видное

До исхода календарных суток, в течение которых водитель пользовался платной парковкой, у него будет возможность скорректировать данные, указанные при оплате - уменьшить фактическое время или исправить ошибку в номере автомобиля или парковочной зоны. Однако чаще трех раз в месяц правки вносить не получится.

Контролировать соблюдение новых правил станут парконы, а также пешие инспекторы структур, подведомственных региональному департаменту транспорта. А например, в Красногорске, где территория у Дома правительства и Мособлсуда хорошо "просматривается" камерами, с контролем за платной парковкой отлично справится искусственный интеллект.

Кстати, в постановлении областного правительства о введении платного паркинга есть пункт о том, что платную зону можно превратить обратно в бесплатную, если заполняемость парковки будет не выше 30%. И наоборот: если заполняемость вырастает до 85%, можно будет переводить парковку в коммерческий статус.