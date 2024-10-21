Chevrolet Corvette ZR1 неожиданно установил рекорд скорости

Chevrolet Corvette ZR1 неожиданно установил рекорд «максималки». В Германии на полигоне в Папенбурге новинку удалось разогнать до 375 км/ч, хотя после презентации ориентиром называли отметку 346 км/ч. За рулём Chevrolet Corvette был глава General Motors Марк Ройсс. Пресс-служба концерна напомнила: версия ZR1 стала быстрейшим серийным автомобилем стоимостью менее одного миллиона долларов и самой быстрой моделью General Motors.

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Отмечается, что отметки 375 км/ч достиг стандартный Chevrolet Corvette ZR1 без доработок шасси и аэродинамического пакета. На суперкаре были установлены дорожные шины Michelin Pilot Sport 4S и алюминиевые диски. Максимальная скорость достигнута на шестой передаче (из восьми), двигатель был раскручен до отсечки, а кроме водителя в салоне находился пассажир, который анализировал данные.

Заезд на 375 км/ч не был единичным: рекорд установлен по средней скорости в двух направлениях. Другой автомобиль с командой инженеров неоднократно разгоняли до 370 км/ч. Автодром в Папенбурге был выбран из-за оптимальных условий температуры и плотности воздуха. Ранее на этом же треке были установлены максимальные скорости Corvette ZR1 предыдущих поколений, а также Camaro ZL1.

В начале месяца главный инженер проекта Corvette ZR1 объяснил, почему у суперкара нет активной аэродинамики. Специалист заявил, что Chevrolet удалось подобрать оптимальную конфигурацию с точки зрения прижима и максимальной скорости, а эксперименты с регулируемыми антикрыльями могли быть целесообразны только с точки зрения дизайна.