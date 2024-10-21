Suzuki начала продавать в Японии машины индийской сборки

На минувшей неделе на внутренний рынок вышел кроссовер Fronx, который изначально создан для Индии и выпускается там же. Речь идёт о кросс-версии Suzuki Baleno с оригинальным дизайном, увеличенным клиренсом и изменённой моторной гаммой. Новинка относится к субкомпактному сегменту, но бывает с передним или полным приводом. Цены стартуют с 2,5 миллиона йен (1,6 миллиона рублей).

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Suzuki Fronx дебютировал в начале 2023 года, то есть японцы получили модель с полуторагодовалой задержкой. Габариты те же, что и в Индии: длина ограничена четырьмя метрами, чтобы вписываться в льготное местное законодательство. Судя по фотографиям, на родине Suzuki предложили богатые комплектации со светодиодной оптикой и максимумом опций.

Главные отличия японской версии — консервативный двигатель и наличие полного привода. Suzuki сделала ставку на проверенный «атмосферник» объёмом 1,5 литра (102 л.с.) в связке с 6-ступенчатым автоматом. В Индии используются турбомотор 1.0 (100 л.с.) или атмосферный агрегат 1.2 (90 л.с.), причём привод только передний. По салону отличий нет.

© Suzuki

А вот интерьер у моделей Baleno и Fronx одинаковый. У кросс-хэтчбека изменена только обивка сидений и мелкий декор. Набор опций сохранен: шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, медиасистема с девятидюймовым экраном, проекционный дисплей, аудиосистема Arkamys и многое другое.

Субкомпактный кроссовер Suzuki Fronx перестал быть чисто индийским продуктом — с 16 октября эту модель начали продавать на рынке Японии. Что интересно, в Страну восходящего солнца новинку поставляют в готовом виде с индийского завода Suzuki Motor.

Напомним, Fronx выпускают с 2023 года.

Кроссовер создан на базе легковушки Baleno в кузове пятидверный хэтчбек — унификация между моделями идет по несущему каркасу и передним дверям, прочие внешние панели у машины оригинальные. У новинки относительно «донора» приподнят клиренс, а стиль экстерьера сделан более брутальным и «кроссоверным». В нижней части обоих бамперов — имитация стальной защиты днища. Фары сделаны двухъярусными, блоки ближнего и дальнего света — в углах бамперов, над ними — зауженные полосы дневных ходовых огней и указателей поворотов. Габаритные длина, ширина, высота — 3995, 1765 и 1550 мм соответственно. Машина отличается отличной маневренностью — радиус разворота составляет лишь 4,8 м.

Если в Индии модель предлагают с моторами объемом 1,0 и 1,2 л, то для Японии разработали отдельную модификацию — с бензиновым «атмосферником» K15C мощностью чуть более 100 л.с. Он сочетается с 6-ступенчатой автоматической КП, передним или полным приводом.

Новинка стоит в Японии от 2 514 000 иен — за вариант 2WD (=1 630 000 рублей) или 2 739 000 иен — за исполнение 4WD (=1 755 000 рублей).