Ferrari объяснила, почему новый гиперкар отказался от V12 ради V6. Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций итальянской марки Энрико Галлиера высказался по поводу отказа от «атмосферника». Три предыдущих гиперкара Ferrari оснащались V12, но в этот раз ставку сделали на турбированный V6. Оказалось, что был выбран самый производительный вариант: Галлиера напомнил — в своё время у Ferrari F40 был V8 с двойным наддувом.

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В нехватке мощности 3,0-литровую «битурбошестёрку» гиперкара F80 упрекнуть нельзя: бензиновый агрегат развивает 900 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента! Для сравнения показатели 6,5-литрового V12 после адаптации к эконормам 2025 года — 830 лошадиных сил и 678 Нм крутящего момента. В долгосрочной перспективе преимущество V6 ещё очевиднее.

Впрочем, про экологию Энрико Галлиера не говорил. Зато дал понять, что рассматривались и подключаемая гибридная, и даже чисто электрическая силовая установка, но в данный момент Ferrari считает самым производительным самозаряжаемый гибрид с V6. При этом соперничества с восьмицилиндровым McLaren W1 в Маранелло не боятся, несмотря на меньшую цену.

«C коммерческой точки зрения мы в восторге от того, что McLaren представила похожий суперкар, потому что он создает конкуренцию», — заявил Энрико Галлиера.

И хотя Ferrari F80 выпущена большим тиражом (799 против 399 единиц) и стоит почти на миллион долларов больше, все экземпляры раскупили ещё до фактической презентации.