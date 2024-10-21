Mercedes-AMG SL 43 и C 43 стали мощнее после заводского апгрейда. В США самые доступные «заряженные» модели прибавили в производительности к 2025 модельному году. Четырёхцилиндровый 2,0-литровый мотор у кабриолета и седана общий, потому программа доработок похожа: SL 43 стал мощнее на 40 л.с. и 20 Нм, а прибавка С 43 составляет 15 л.с. при той же тяге. Апгрейд сократил время разгона с места до 60 миль в час (97 километров в час).

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Mercedes-AMG не стал сообщать об обновлениях, поскольку на купе GT обновлённый двигатель дебютировал ещё в марте. Адаптированный под продольную установку турбомотор М 139 развивает 421 лошадиную силу и 500 Нм. Кабриолет стал проворнее на 0,2 секунды, седан — на 0,3 секунды.

Ещё одна новинка для США — базовый Mercedes-Benz E-Class с задним приводом. Такой седан оснащается тем же бензиновым 2,0-литровым двигателем (258 л.с., 400 Нм), что и версия 4Matic, причём что удивительно, время разгона 0-100 после перехода на монопривод не увеличилось. Отказавшись от трансмиссии с муфтой можно сэкономить 2500 долларов.

В Германии Mercedes-AMG с небольшими моторами не пользуются спросом: «заряженные» C 43 и C 63 даже приходится распродавать со скидками. И хотя публично мотористы AMG отстаивают заряжаемые гибриды с двигателем 2.0, перспективы развития силовых установок такого типа под вопросом.