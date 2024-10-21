Раскрыто число конфискованных за два года у нетрезвых россиян машин и мотоциклов

В России в 20 раз выросло число конфискованного транспорта у любителей выпить. Судебная статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ говорит о том, что за последние два года российские суды более 12 тысяч раз принимали решение о конфискации транспорта у водителей, которые повторно попадались на управлении в состоянии алкогольного опьянения.

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С июля 2022 года в Уголовном кодексе РФ в статью 264.1, применяемую к повторно попавшимся на вождении в состоянии опьянения в течение года, была добавлена дополнительная мера — конфискация личного транспортного средства, даже при его совместном владении супругами.

Выяснилось, что во втором полугодии 2022 года судами было вынесено 238 решений о конфискации. В 2023 году эта цифра увеличилась в несколько раз. Так, в первом полугодии было 2 232 подобных решения, во втором почти в два раза больше - 5 112 решения. Первое полугодие текущего года показало ещё большую цифру — 5 176 конфискованных транспортных средств.

К уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ в первом полугодии текущего года было привлечено более 20 268 человек. У каждого четвертого из них по приговору был конфискован личный автомобиль или мотоцикл.

За полгода в 62% случаев (12,5 тысяч приговоров) судимым назначали наказание в виде обязательных работ, в 15% - лишение свободы до двух лет, в 7% - штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, общая сумма которых составила около 347 миллионов рублей. Принудительные работы или условное лишение свободы были назначены только для 6% приговоров.

Также в первом полугодии в рамках уголовных дел транспортные средства конфисковывали чаще (более 5 800 решений), чем гаджеты (мобильные телефоны, планшеты), которые использовались при совершении преступлений (около 5 100 решений).