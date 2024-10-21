Ford хочет побить рекорд Нюрбургринга с новым Mustang GTD

Ford нацелился пробить рекорд Нюрбургринга с новым Mustang GTD. В соцсетях появился видеотизер, который подтверждает амбиции установить новый ориентир для американских автомобилей на Северной петле. Дело в том, что пока ни один «американец» не проехал Нюрбургринг быстрее семи минут, а у Ford Mustang GTD есть все шансы это сделать. Глава марки Джим Фарли назвал в качестве цели время Porsche 911 GT3 RS в кузове 992 — 6:44'848.

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В настоящее время быстрейшим американским автомобилем на Нюрбургринге является SRT Viper ACR: в 2017 году он проехал Северную петлю за 7:01'30. Впрочем, даже тогда суперкар мог проехать быстрее, если бы не попал в аварию на следующей попытке. Вдобавок, с момента установки прошлого рекорда прошло более семи лет, так что выйти из семи минут Mustang GTD точно сможет.

Сравнение с Porsche 911 GT3 RS — это уже серьёзно, ведь немецкий автопроизводитель считается специалистом по сложной трассе. Однако от обычного «Мустанга» у версии GTD немного: по сути речь идёт о практически гоночном болиде с допуском на дороги общего пользования. Также инженеры «голубого овала» не стали ограничиваться атмосферным мотором, хотя Porsche сознательно сохранили такой агрегат.

Преимущество Ford Mustang GTD по мощности колоссальное: фастбэк с компрессорным V8 выдаёт 826 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. У Porsche 911 GT3 RS безнаддувный оппозитный 4,0-литровый шестицилиндровый мотор мощностью 525 лошадиных сил и крутящим моментом 465 Нм.