В Башкирии снова распродают автомобили должников

На этот раз на аукцион выставят девять лотов, самым дешёвым из которых является подозрительно дешёвая Skoda Octavia 2008 года выпуска по цене от 178 453 рубля, сообщает UfaTime.ru.

© Российская Газета

До полумиллиона также продаются Geely Emgrand 2024 года - от 283 тысяч рублей, и, судя по цене, он явно битый, Chevrolet Lacetti 2007 года за 295 800 рублей.

В категории до миллиона рублей представлены следующие лоты: Datsun on-Do с начальной ценой 552 500 рублей, Toyota Camry 2010 года - от 835 465 рублей, Hyundai Santa Fe 2008 года - от 890 тысяч рублей.

Renault Arkana и Geely Coolray, оба авто 2021 года выпуска, оценили в 1,76 и 1,35 млн рублей соответственно.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 ноября.