Вильфанд заявил, что московским водителям менять резину пока рано

Московским автомобилистам все еще рано задумываться о смене резины, по крайней мере в ближайшую неделю. Температура будет превышать климатическую норму октября на 2-5 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В течение этой недели погода будет симпатичная, в центре европейской России управлять погодой будет антициклон. В понедельник, вторник и среду температура высокая, в понедельник вообще - 12-14 градусов. От 9 до 12 градусов будет в течение всех рабочих дней недели, даже в субботу - 8-10 градусов, солнечная погода. Какой смысл ездить на зимних колесах? <…> В течение ближайшей недели менять колеса не стоит", - сказал метеоролог.

По его словам, самое важное то, что ночные температуры будут положительными: 4-8 градусов в будни, в выходные за счет облачности прогнозируется 3-7 ночью.

Вильфанд пояснил, что подобный температурный фон в течение недели превысит климатическую норму на 4-5 градусов, к концу недели - на 2-3.

Во вторник и среду местами возможен небольшой дождь, сильных осадков не ожидается, отметил он.