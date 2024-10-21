В Китае готов к продажам седан Nio, который бросит вызов Maybach. В открытой базе Минпромторга КНР появились сведения о модели ET9: большой четырёхдверке, которая станет самой роскошной в гамме. Серийный Nio в точности повторяет прототип 2023 года: совпадают и габаритные размеры, и мощность двухмоторной силовой установки 707 лошадиных сил! По документам стали понятны поставщики основных узлов, хотя обошлось без сюрпризов.

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Презентация Nio ET9 состоялась в декабре прошлого года, и автопроизводитель не стал ничего скрывать. Из каталога Минпромторга стало понятно, что 5,3-метровый автомобиль будет весить 2,7 тонны, а полный привод реализуют двумя электромоторами: передний разовьёт 245 лошадиных сил, задний — 462 лошадиные силы. Максимальная скорость — 220 км/ч.

Поставщиком аккумуляторных батарей будет CATL, хотя ячейки цилиндрической формы разработаны совместно с Nio. Конструкцией предусмотрена возможность быстрой смены аккумулятора. От 600-киловаттного источника можно восполнить запас хода на 255 километров за пять минут, замена батареи в сборе займёт три минуты. В стандартной комплектации у ET9 будет батарея на 120 киловатт-часов.

Соперниками Nio ET9 называют электромобили Mercedes-Maybach, Rolls-Royce и Cadillac, однако китайская новинка окажется заметно дешевле: стартовую цену рассчитывают удержать на уровне 800 тысяч юаней (112 тысяч долларов). Если новинка подтвердит заявленные характеристики, то продажи немецкого премиума в Поднебесной рискуют просесть ещё больше.