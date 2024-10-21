Компания Chery впервые показала большой рамный пикап
Компания Chery впервые показала большой рамный пикап. На китайской выставке Chery International User Summit представили пока безымянный прототип, который подтверждает планы марки бросить вызов Great Wall и Changan. Официальных подробностей нет, но в пикапе Chery без труда узнаётся исходник: грузовичок линейки Weishi фирмы ZX, которая входит в орбиту GAC. Дизайнеры поработали над внешностью, не трогая остекление, двери, силовую структуру и свесы.
Пикап Chery дебютировал в формате кемпера с палаткой на крыше, раскладной лестницей и навесом. Почти все кузовные панели оригинальные, также в фирменном стиле сделана оптика и радиаторная решётка. Вероятно, основой послужил ZX Weishi 1949, хотя в Сети есть и другие точки зрения. В любом случае речь идёт о большом рамном автомобиле с «продольным» мотором.
Исходный грузовичок длиной около 5,3 метра оснащается дизельными и бензиновыми турбомоторами в связках с «механикой» или 8-ступенчатым автоматом. О спецификациях Chery говорить рано. Но новинка должна сохранить задний неразрезной мост, жестко подключаемый полный привод с понижающей передачей и грузоподъёмность около полутонны.
Слухи о сотрудничестве Chery и ZX ходят около двух лет, а дебют прототипа пикапа намекает, что работы в этом направлении действительно ведутся. Впрочем, первым характеристики грузовичка Chery наверняка рассекретит Минпромторг Китая: без сертификации не обходится ни одна новинка.