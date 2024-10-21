Компания Chery впервые показала большой рамный пикап. На китайской выставке Chery International User Summit представили пока безымянный прототип, который подтверждает планы марки бросить вызов Great Wall и Changan. Официальных подробностей нет, но в пикапе Chery без труда узнаётся исходник: грузовичок линейки Weishi фирмы ZX, которая входит в орбиту GAC. Дизайнеры поработали над внешностью, не трогая остекление, двери, силовую структуру и свесы.

Пикап Chery дебютировал в формате кемпера с палаткой на крыше, раскладной лестницей и навесом. Почти все кузовные панели оригинальные, также в фирменном стиле сделана оптика и радиаторная решётка. Вероятно, основой послужил ZX Weishi 1949, хотя в Сети есть и другие точки зрения. В любом случае речь идёт о большом рамном автомобиле с «продольным» мотором.

© @autotradersa

© @autotradersa

Исходный грузовичок длиной около 5,3 метра оснащается дизельными и бензиновыми турбомоторами в связках с «механикой» или 8-ступенчатым автоматом. О спецификациях Chery говорить рано. Но новинка должна сохранить задний неразрезной мост, жестко подключаемый полный привод с понижающей передачей и грузоподъёмность около полутонны.

Слухи о сотрудничестве Chery и ZX ходят около двух лет, а дебют прототипа пикапа намекает, что работы в этом направлении действительно ведутся. Впрочем, первым характеристики грузовичка Chery наверняка рассекретит Минпромторг Китая: без сертификации не обходится ни одна новинка.