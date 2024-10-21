Обновленному Porsche 911 GT3 оставили 4,0-литровый мотор и механику

Дилеры немецкой марки в Европе начнут принимать заказы на посвежевшее купе ближе к концу текущего года. Производитель уже рассекретил стартовую стоимость новинки.

Porsche в этом году отмечает 25-летие 911 GT3: в компании решили приурочить плановое обновление в середине цикла к празднованию этого события. Нынешняя модернизация принесла модели новые опции, доработанное шасси и больше пакетов для индивидуальной настройки спорткаров «под клиентов». Разработчикам пришлось вносить изменения в технику из-за более суровых экологических норм «Евро-6e», однако сама «начинка» была сохранена.

Посвежевшему Porsche 911 GT3 оставили тот же шестицилиндровый атмосферник объёмом 4,0 литра (по-прежнему может выдавать до 9000 оборотов в минуту). Мотор модернизировали за счёт иной системы впуска, других распредвалов (от актуального 911 GT3 RS), новых маслоохладителей. Ещё у модели теперь два сажевых фильтра и четыре каталитических нейтрализатора. В результате мощность осталась на «дореформенном» уровне – 510 л.с., а крутящий момент в итоге снизился с 470 до 450 Нм.

Ещё заднеприводному купе оставили два варианта трансмиссии на выбор – шестискоростную механическую коробку передач и семиступенчатый робот PDK. При этом передаточное отношение главной пары было укорочено на 8%. Динамические показатели у обновлённого купе были сохранены: на разгон с места до «сотни» Porsche 911 GT3 с ручной коробкой требуется 3,9 секунды, а с роботом с двойным сцеплением – 3,4 секунды. Первые две «сотни», как и ранее, модели набирают за 11,9 и 10,8 секунды. Однако показатель максимальной скорости стал меньше на 7 км/ч: у варианта с МКП – 313 км/ч, а с АКП – 311 км/ч.

В списке обновок Porsche 911 GT3 числятся новые нижние рычаги у передней двухрычажной подвески, а также изменённые настройки амортизаторов и рулевого управления. Помимо этого, спорткару изменили оба бампера и подкорректировали аэродинамические элементы. Отметим, головная оптика тоже иная, но фары такие же, как у всего посвежевшего семейства Porsche 911.

Есть изменения и в салоне спорткара. Посвежевшей двухдверке достался цифровой щиток приборов с оригинальной графикой; здесь отображается информация о давлении в шинах, уровне масла и времени переключения передач. В списке опций есть более лёгкие (и снижающие общий вес купе) углепластиковые сиденья с подогревом и электрорегулировками. Ещё в салоне осталась поворотная кнопка для запуска двигателя, которую ранее думали убрать.

У модели есть версия Porsche 911 GT3 Touring. Этот пакет предусматривает установку небольшого выдвижного спойлера вместо антикрыла, окантовку для бокового остекления, а в отделке салона используется кожа вместо замши. Ещё покупателям такой двухдверки доступны обычные задние сиденья и облегчённый пакет Leichtbau, который включает в себя углепластиковые панели и элементы внешнего декора, окрашенные в цвет кузова.

Другим новым пакетом для Porsche 911 GT3 стал Weissach с рядом деталей из углепластика, в том числе панели крыши и корпусов наружных зеркал. Ещё модели оставили пакет Clubsport, в него входят: шеститочечные ремни, стальной полукаркас безопасности, а также огнетушитель.

Дилеры немецкой марки в Европе начнут принимать заказы на посвежевшее купе ближе к концу текущего года. Производитель уже рассекретил стартовую стоимость Porsche 911 GT3, она составит 209 тыс. евро (эквивалентно примерно 21,6 млн рублей по текущему курсу).