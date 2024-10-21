Продажи электрокаров по всему миру увеличились в сентябре

Глобальные продажи электромобилей в сентябре: рост почти на треть. Согласно статистике, которую опубликовало агентство Reuters со ссылкой на Rho Motion, рекорды по объемам реализации электрифицированных автомобилей бьет Китай — там уже второй месяц подряд продажи превышают 1 миллион штук.

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Всего же по всему миру в сентябре продали 1,69 миллиона электромобилей и гибридов, что почти на треть, а именно на 30,5 процента больше, чем за тот же месяц 2023 года. Это максимальный месячный результат в 2024-м и абсолютный рекорд для сентября.

Показатель мировых продаж в сентябре стал самым высоким в 2024 году — это произошло благодаря рекордным продажам NEV (автомобилей на новых источниках энергии, то есть электрокаров и гибридов) в Китае, где объемы реализации достигли отметки в 1,1 миллиона штук. Помимо КНР, рост был зафиксирован и в Северной Америке: в первый месяц осени продажи увеличились на незначительно 0,4 процента, зато за период с января по сентябрь — на 10 процентов.

В Европе спрос на BEV тоже увеличивается: рост составил 4,2 процента (до 0,3 миллиона штук), в частности, за счет 24-процентного увеличения продаж электрокаров и гибридов в Великобритании. По прогнозам экспертов, это хорошая новость для сегмента электрифицированных машин, и в долгосрочной перспективе популярность такого вида транспорта будет расти.

Стоит отметить, что рост продаж BEV опережает прогнозы. Аналитики не исключают, что в последующие месяцы рекорд будет обновлен, и, возможно, не один раз.