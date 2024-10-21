Новый Geely Coolray получил еще одну модификацию

Несмотря на то, что новая итерация Geely Coolray уже была замечена у китайских дилеров , официальные фотографии кроссовера, получившего к названию приставку L, производитель опубликовал только сейчас.

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Дополнительная буква L к имени Geely Binyue не означает смену поколений или какую-то отельную модификацию, по словам представителя компании, она указывает на роскошь и апофеоз комплексного развития во внешнем виде, технологиях и комфорте на основе существующих моделей семейства.

Передняя часть автомобиля получила широкую решётку радиатора, благодаря которой исчезло сходство с веретеннообразными передками моделей Lexus, полностью изменённую заднюю часть (фонари, бампер, крышка багажника, крылья).

В салоне нового "Кулрея" появились большая мультимедиа с диагональю 14,6 дюйма, работающая на базе высокопроизводительного чипа Е02, система камер с обзором на 540 градусов, включая изображение того, что происходит под передним бампером, компактная "приборка" диагональю 8,8 дюйма. Также компактный кроссовер оснастили интеллектуальной системой помощи при вождении (L2).

Двигатель остался прежним - 181-сильная турбочетвёрка объёмом 1,5 литра, в паре - 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод - только передний.

В России купить Geely Coolray можно за 2 640 000-2 996 000 рублей.