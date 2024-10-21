Mercedes-Benz и Moncler выпустят два десятка уникальных G-Class

Mercedes-Benz и бренд одежды Moncler выпустят лимитированный Гелендваген. На специальном мероприятии The City of Genius, прошедшем в Шанхае, Mercedes-Benz и Moncler представили совместный проект, в котором также принял участие музыкальный продюсер и дизайнер Nigo, — шоу-кар Project G-Class Past II Future. За основу взяли открытую версию винтажного G-Class 90-х годов. Его отреставрировали и добавили необычный декор, стилизованный под стеганные пуховики, которыми знаменит Moncler.

© Motor.ru

Из особенностей концепта — оливково-зеленый цвет кузова в сочетании с фирменным серым матовым цветом из палитры Mercedes-Benz и акценты в черном и золотистом оттенках. Клетчатая отделка салона отсылает к ранним G-Class, а помимо нее заявлена акустическая система с динамиками, которые снимаются вместе со стеганной крышей. Наконец, сзади установлены золотистая канистра и запасное колесо в кожухе с новым дизайном.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Серийный вариант, который выпустят ограниченным тиражом в 20 экземпляров, будет отличается от концепта. Во-первых, его построят на базе актуального G-Class — будут доступны бензиновый бензиновой G 500 и дизельной G 450 d, а во-вторых, у него будет обычная крыша. При этом машины обещают стилизовать под винтажные внедорожники конца прошлого века, добавив двухцветный кузов с черными акцентами и клетчатый салон. На спецверсию укажет эмблема коллаборации на багажной двери и порядковый номер на центральной консоли. В продажу такие Гелендвагены поступят весной 2025 года, цена пока не объявлена.

Это уже не первая коллаборация Mercedes-Benz и Moncler. В прошлом году был представлен концептуальный Project Mondo G с огромными мягкими колесами, имитирующими дутые куртки, и аналогичным чехлом с молнией на крыше. «Утепленный» внедорожник значительно крупнее обычного G-Class: дутые колеса и крыша увеличили его ширину почти до 3,4 метра, а высоту — до 2,8 метра. Вес концепта составил 2,5 тонны.