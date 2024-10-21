Jetour назвал цены кроссовера X50 в России

Китайский автомобильный бренд Jetour раскрыл российские цены нового кроссовера X50. Согласно опубликованному прайс-листу, рекомендованная цена автомобиля в минимальной комплектации составляет 1,99 млн рублей.

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В базовой версии Jetour X50 оснащен атмосферным мотором 1.5 мощностью 113 л.с. и механической пятиступенчатой трансмиссией. Среди оборудования — подогрев лобового стекла, руля и передних сидений, электрический «ручник», климатическая установка с ручным управлением.

X50 со средним уровнем оснащения предлагается за 2,29 млн рублей. Такой автомобиль снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом», а к его оснащению добавлены светодиодные фары, электропривод водительского кресла и площадка для зарядки смартфонов. В максимальной комплектации с теми же агрегатами X50 стоит 2,44 млн рублей.