В Белоруссии рекордно подешевел Geely Emgrand

В Белоруссии седан Geely Emgrand можно купить за 1 600 000 рублей. Как стало известно редакции Quto, один из минских дилеров китайской марки сейчас предлагает машины по цене от 54 500 рублей (1 600 000 российских). Для сравнения, в России самый доступный вариант модели со 122-сильным 1,5-литровым мотором и механической коробкой передач стоит минимум 1 987 990 рублей.

© Quto.ru

С автоматической коробкой передач китайский «бюджетник» предлагается минимум за 2 242 990 рублей. У наших соседей аналоничный автомобиль продавец готов отдать за 1 715 000 (68 500 белорусских).

Любопытно, что белорусский автосалон готов подарить комплект зимних шин, коврики и брызговики. Но акция действует только до конца ноября: таким образом, для покупки «Эмгранда» на выгодных условиях есть чуть больше месяца.

Модель предложит несколько комплектаций, но мотор заявлен один — «атмосферник» объёмом 1,5 литра, что выдаёт 122 силы. Коробок передач доступно две — 5-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный автомат.

В стартовую версию под названием Standart включены 8-дюймовый тачскрин медиасистемы, фронтальные подушки безопасности, система стабилизации и многое другое.

Кстати, марка Geely недавно показала бензиновый внедорожник Cowboy, который создан на базе модели Geely Icon. В основе — платформа BMA от Volvo, на которой также базируется Geely Coolray.