Nissan обновил старый Qashqai в стиле Pathfinder

В конце сентября был представлен Qashqai Glory - рестайлинг второго поколения кроссовера, выпускаемого СП Nissan-Dongfeng. Теперь на новинку объявлена цена. Кроме этого внимание к модели привлекает информация, появившаяся о возвращении Nissan в Россию.

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Qashqai Glory получил новую переднюю часть, выполненную по корпоративным канонам. Такой же стиль использован для местного Nissan Pathfinder или для глобального Nissan Kicks. Также изменены задний бампер, графика фонарей и дизайн 18-дюймовых колёсных дисков.

В салоне "Кашкая" появились новые торпедо, мультимедиа, возвышающаяся над ним, блок управления климатом, руль, дефлекторы, центральный тоннель.

Силовой агрегат остался прежним: двухлитровый атмосферник мощностью 140 л.с. и вариатор, привод - передний.

Цены на "новинку" - 126-135 тысяч юаней, в то время как за третью генерацию Nissan Qashqai с раскосыми фарами просят 140-175 тысяч юаней. Традиционно на старте продаж компания делает дебютанта ещё доступнее, поэтому в рамках ограниченного спецпредложения Qashqai Glory продают за 100-109 тысяч юаней (1,35-1,48 млн рублей).

Чем интересен Nissan Qashqai Glory для российского авторынка кроме того, что его можно привезти по параллельному импорту? Тем, что модель может появиться на нашем рынке официально, но под маркой Oting. Автомобили этого бренда выпускаются совместным предприятием Zhengzhou Nissan, которое создано Dongfeng и Nissan.