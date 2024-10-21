Продажи электрокаров «Амберавто» запустили на Wildberries

На торговой площадке Wildberries запустили продажи электрокаров «Амберавто». На это обратило внимание агентство «Прайм».

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Так, россияне могут стать обладателями электрического седана А5 указанной марки. Официальный дилер автомобилей - New Energy Motors. В настоящее время машины могут приобрести покупатели из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода и ряда городов Владимирской области.

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Электрокар производят на заводе «Автотор» в Калининграде в рамках технологического сотрудничества с рядом партнеров. Как сообщалось, предприятия кластера в будущем обеспечат полный цикл производства, начиная от литья, заканчивая выпуском отдельных элементов интерьера автомобиля.

Ранее «Российская газета» сообщила, что компания Omoda скорректировала планы по выводу электрического кроссовера E5 на российский рынок. Весной представители китайского производителя отметили, что модель поступит в продажу в России во II квартале 2024 года, однако этого не произошло. Теперь в компании заявили, что планы по E5 будут озвучены не ранее весны 2025 года.