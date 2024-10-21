Эксперт рассказал, как правильно обкатывать шипованные шины

После покупки новых шипованных шин их необходимо обкатать. Как правильно обкатывать шипованные шины порталу «Тарантас Ньюс» рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Стасюк.

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По словам специалиста менять резину на зимнюю есть смысл, когда среднесуточная температура воздуха не выше семи градусов. После установки на автомобиль новых шипованных шин машину нужно эксплуатировать в щадящем режиме первые 700 километров.

Не нужно свершать резких маневров и торможений со скорости не выше 80 км/ч. Если соблюдать эти нехитрые правила, то можно избежать выпадения шипов из своих посадочных мест. При этом лучше обкатать шипованные шины до наступления морозов. При сильном «минусе» резина не будет иметь возможности прогреться в достаточной степени даже при хорошем пробеге. Производить обкатку шин лучше всего на ровном асфальте.