Эксперт рассказал, как российский внедорожник «Комбат» ведет себя на ходу

«За рулем» рассказал, как российский внедорожник Комбат ведет себя на ходу.

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На выставке «Армия-2024» представлен прототип большого рамного внедорожника Комбат. Это уже третий образец из серии: в 2021 году молодежное КБ МГТУ имени Баумана показало прототип Стрела, унифицированный с полноприводной ГАЗелью, год спустя появилась еще одна Стрела – на шасси перспективного полноприводного Соболя NN, а нынешний Комбат сделан уже на платформе серийного Соболя NN 4х4.

Под капотом у Комбата – выпускаемый в Нижнем Новгороде 2,5‑литровый турбодизель с отдачей 149 л. с. и 420 Н·м. Главному редактору «За рулем» удалось детально познакомиться с автомобилем и опробовать его на ходу.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»: