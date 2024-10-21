В Китае под отзыв попали дорогие суперкары McLaren GT

Как сообщает портал Speedme, компания McLaren Automotive Co., Ltd объявила отзывную кампанию для автомобилей McLaren GT.

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Под отзыв попадают 658 импортированных в Китай суперкаров McLaren GT, произведенные с 26 ноября 2019 года по 4 апреля 2023 года.

Дело в том, что на некоторых автомобилях оказалось слишком высокое натяжение ручного троса замка переднего багажника. Это может привести к произвольному открытию багажника, что ухудшит видимость водителя и может привести к аварии.

Для устранения проблемы владельцам машин бесплатно заменят замки переднего багажника.