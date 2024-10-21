Новый Porsche 911 GT3: девять фактов, которые вам стоит о нем знать

Porsche представил два новых варианта, связанных с обновлением 911 «992.2». Поприветствуйте 911 GT3 2025 года и 911 GT3 с пакетом Touring.

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На первый взгляд, мало что изменилось — это довольно мягкое обновление. Мы говорим о нескольких тонких настройках шасси и некоторых дополнительных функциях персонализации.

Захватывающий атмосферный 4,0-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель остался неизменным, по-прежнему выдавая 502 лошадиные силы при покалывающих позвоночник 9000 об/мин.

Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. Итак, вот 9 фактов о новинках.

1 — Все еще есть вариант с механической коробкой передач

Когда в начале этого года вышла модель 992.2, некоторые опасались, что это наверняка станет концом эпохи механической коробки передач в 911. Однако, хотя у стартовых версий такой возможности могло и не быть, было гарантировано, что будущие версии будут доступны с механической коробкой передач.

Тем не менее мы все можем вздохнуть с облегчением, ведь 911 GT3 и GT3 Touring 2025 года по-прежнему будут доступны с шестиступенчатой механической коробкой передач. Конечно, семиступенчатая коробка передач PDK тоже есть, но она получила некоторые изменения, о которых мы поговорим позже.

2 — Снижение крутящего момента

Хотя 4,0-литровый шестицилиндровый двигатель может выглядеть практически неизменным, крутящий момент двигателя на самом деле ниже, чем у его предшественника — хотя и совсем немного. Уходящий 911 выдавал 470 Нм крутящего момента, в то время как новый мотор предложит лишь 448 Нм. К счастью, мощность осталась прежней — 502 л.с.

Вините в небольшом падении крутящего момента нормы выбросов. Porsche заявляет, что им пришлось приложить немало усилий, чтобы 911 GT3 соответствовал новым, более строгим нормам, но им удалось сделать это, не затронув красную линию на тахометре, начинающуюся с 9000 об/мин — за это мы им аплодируем.

Вариант с PDK разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды, а с механической коробкой передач — за 3,7 секунды. Максимальная скорость —311 км/ч для PDK и 314 км/ч для механической коробки передач.

3 — Двигатель был слегка доработан

Чтобы соответствовать этим нормам выбросов, Porsche пришлось установить новую выхлопную систему, которая включает четыре каталитических нейтрализатора и два сажевых фильтра. Для дальнейшей оптимизации силовой установки были модифицированы головки цилиндров и изменены профили кулачков.

Есть и другие мелкие улучшения, такие как новые масляные радиаторы и корпуса дросселей с оптимизированными дроссельными заслонками. В результате, даже при небольшом снижении крутящего момента, все еще есть 502 л.с. и красная линия в 9000 об/мин.

4 — Подвеска и коробка передач были настроены для «извилистых дорог»

Еще одно небольшое, но существенное изменение для Porsche 911 GT3 2025 года заключается в том, что главная передача теперь на восемь процентов короче. Можно предположить, что это прямой результат падения крутящего момента.

Однако отдел по связям с общественностью Porsche и некий г-н Вальтер Роль говорят, что более короткое передаточное отношение означает, что автомобиль лучше подходит для езды по извилистым дорогам. GT3 2025 года также получил новые настройки амортизаторов, а рулевое управление, как говорят, стало более отзывчивым.

5 — Все еще много внимания уделяется трассе

Идея 911 GT3 заключается в том, что это гоночный автомобиль для дорог общего пользования. Поэтому неудивительно, что он предлагает множество функций, которые пригодятся на гоночных трассах.

В салоне установлена новая цифровая приборная панель, которая отображает важные данные для трека, такие как давление в шинах, уровень масла и время переключения передач. Аэродинамика обновленного автомобиля была дополнительно улучшена для повышения прижимной силы и улучшения воздушного потока.

6 — Экономия веса на порядок выше

Любители сбрасывать килограммы смогут воспользоваться еще большим количеством опций, которые сделают Porsche 911 GT3 2025 года легче. Да, это означает, что пакет Weissach появится в GT3. Он включает карбоновые крышу, антикрыло, корпуса наружных зеркал, треугольники зеркал и передние воздушные лезвия.

Если этого недостаточно, то салон также получает пакет для экономии веса, а дверные ручки и сетки для хранения вещей получают углеродное покрытие.

GT3 Touring получает опцию Lightweight (Leichtbau) Package. Он в основном такой же, как и Weissach Package, с теми же карбоновыми элементами, за исключением антикрыла, зеркал, воздушных лопастей, дверных ручек и сеток для хранения вещей. Однако Lightweight Package поставляется с легкими дверными панелями, и — если вы из братства владельцев трехпедальных машин — рычаг переключения передач укорочен и позаимствован у 911 S/T.

Но даже без этих пакетов суперкары будут легче: новый литий-ионный аккумулятор на 40 А⋅ч сэкономит примерно 4,5 кг по сравнению со стандартным 60 А⋅ч предыдущей модели, а новые легкие алюминиевые колеса экономят 1,5 кг неподрессоренной массы. Опциональные магниевые колеса увеличивают эту экономию до 9 кг.

7 — Больше мест или меньше — выбор за вами

Впервые 911 GT3 Touring предлагает намек на большую практичность, позволяя выбирать задние сиденья. Также есть новые (и, конечно, опциональные) карбоновые ковшеобразные сиденья для водителя и переднего пассажира. Если вы предпочитаете немного больше комфорта и роскоши, можно выбрать адаптивные спортивные сиденья Plus с 18-позиционной регулировкой.

8 — Возвращение поворотного ключа

Да, Porsche прислушались к комментариям владельцев и уступили коллективному возмущению, которое раздалось в сообществе, когда они узнали, что 911 больше не будут заводиться ключом. К счастью, это не относится к GT3 и GT3 Touring, поскольку эти модели празднуют возвращение традиционного поворотного ключа.

9 — Цена от 225 000 долларов

Новые Porsche 911 GT3 и GT3 Touring будут доступны для заказа к концу года, а поставки запланированы на лето 2025 года. Цены начинаются от 222 500 долларов США. Это, конечно, солидная сумма, но многие пуристы, без сомнения, будут более чем готовы заплатить ее за машину, которая воплощает в себе самую суть инженерного мастерства Porsche.