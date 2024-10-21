Lada Vesta с мотором 1.6 и вариатором появилась у дилеров

У дилеров Lada появились модификации Vesta, оснащённые двигателем ВАЗ-21129 объёмом 1.6 литра и мощностью 106 л.с., который работает с вариатором WLY CVT18. Канал RCI News опубликовал фото автомобилей с новым силовым агрегатом, припаркованных на стоянке одного из дилеров.

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АвтоВАЗ сообщил о выходе Lada Vesta с мотором 1.6 литра и вариатором на прошлой неделе. Это та же трансмиссия, которая устанавливается на старшие комплектации с двигателем 1.8 Evo мощностью 122 л.с., от которых новинке достались опоры силового агрегата, приводы колёс, система переключения передач. Также была произведена перекалибровка настроек системы управления двигателем.

Связка 106-сильного двигателя и вариатора доступна для седана и универсала Vesta начиная с базовой комплектации Comfort, цены - от 1 575 000 и 1 705 000 рублей соответственно.