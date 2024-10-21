Дизайнер нарисовал концепт гоночного ЗИЛ-130 с огромным антикрылом

Дизайнер, известный в социальных сетях под ником StrukovArt28, создаёт безумные версии тюнинга отечественных автомобилей. Его новым проектом стал гоночный ЗИЛ-130, который отлично смотрелся бы на трассе соревнований по хилл-клайму Пайкс-Пик.

© Carakoom

От советского грузовика ЗИЛ-130 тут осталось совсем немного: кабина, капот, передняя решётка и часть крыльев. Всё остальное представляет собой полёт фантазии дизайнера.

Задняя часть своей формой напоминает гигантскую электробритву: она сужается к корме, заканчиваясь двумя смотрящими вверх выхлопными трубами, центральным стоп-сигналом и буксировочным крюком.

Интересное решение — задние крылья, соединённые горизонтальной планкой, видимо для жёсткости. А за ними расположилось массивное антикрыло.

За кабиной мы видим выпирающий кожух с вентиляционными прорезями, который скрывает радиатор системы охлаждения.

Совершенно очевидно, что никакой реальной реализации этот проект не получит, но это не делает его менее интересным.