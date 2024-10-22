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Как дела у бывших: новые и обновлённые знакомые модели

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Rolls-Royce Ghost. Модернизированный седан получил изменённый облик, пересмотренные комплектации и иные материалы отделки. У машины подсвечиваемая радиаторная решётка, новые фары и иной рисунок задних фонарей. Кроме того, расширен выбор колёс, а в палитру окрасок кузова добавили колер Mustique Blue.
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Rolls-Royce Ghost. Модернизированный седан получил изменённый облик, пересмотренные комплектации и иные материалы отделки. У машины подсвечиваемая радиаторная решётка, новые фары и иной рисунок задних фонарей. Кроме того, расширен выбор колёс, а в палитру окрасок кузова добавили колер Mustique Blue. 
© Motor.ru
В интерьере — свежая мультимедийка на ОС Spirit: дисплей прикрыт стеклом во всю ширину передней панели. Акустика дополнена 1400-ваттным усилителем, аналоговые часы выполнены в виде небольшой фирменной фигурки «Дух экстаза».
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В интерьере — свежая мультимедийка на ОС Spirit: дисплей прикрыт стеклом во всю ширину передней панели. Акустика дополнена 1400-ваттным усилителем, аналоговые часы выполнены в виде небольшой фирменной фигурки «Дух экстаза». 
© Motor.ru
Вставки изготовлены из шпона Grey Stained Ash с частичками металла для создания эффекта мерцания. Кресла отделаны бамбуковой тканью Duality Twill. Доступна и кожа: микроперфорация позволила снабдить её трёхмерным рисунком.
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Вставки изготовлены из шпона Grey Stained Ash с частичками металла для создания эффекта мерцания. Кресла отделаны бамбуковой тканью Duality Twill. Доступна и кожа: микроперфорация позволила снабдить её трёхмерным рисунком. 
© Motor.ru
Неизменный битурбомотор V12 6.75 (571 лошадиная сила, 850 Нм) сочетается с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Вместе со стандартной версией в семейство вошли удлинённый вариант с приставкой Extended Series II и «заряженный» Black Badge: его мотор форсировали до 600 сил и 900 Нм.
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Неизменный битурбомотор V12 6.75 (571 лошадиная сила, 850 Нм) сочетается с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Вместе со стандартной версией в семейство вошли удлинённый вариант с приставкой Extended Series II и «заряженный» Black Badge: его мотор форсировали до 600 сил и 900 Нм. 
© Motor.ru

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Volkswagen Taos. Немецкая компания обновила кроссовер для рынка США. Изменено оформление передней части кузова (в частности, модернизированы бампер и радиаторная решётка), LED-оптика вошла в перечень базового оснащения для всех модификаций.
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Volkswagen Taos. Немецкая компания обновила кроссовер для рынка США. Изменено оформление передней части кузова (в частности, модернизированы бампер и радиаторная решётка), LED-оптика вошла в перечень базового оснащения для всех модификаций. 
© Motor.ru
Опции — световая перемычка между фарами и адаптивная головная оптика AFS. Сзади — монофонарь во всю ширину кузова и подсвеченная эмблема. В гамму окрасок добавились колеры Bright Moss Green, Monterey Blue Pearl и Monument Gray. Диаметр колёсных дисков — от 17 до 19 дюймов.
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Опции — световая перемычка между фарами и адаптивная головная оптика AFS. Сзади — монофонарь во всю ширину кузова и подсвеченная эмблема. В гамму окрасок добавились колеры Bright Moss Green, Monterey Blue Pearl и Monument Gray. Диаметр колёсных дисков — от 17 до 19 дюймов. 
© Motor.ru
В интерьере появилась принципиально иная передняя панель. Восьмидюймовый центральный экран — уже в «базе», а вот сенсорный блок климат-контроля предусмотрен в комплектациях SE и выше. Шумоизоляция стала лучше, изменились материалы обивки и оттенки.
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В интерьере появилась принципиально иная передняя панель. Восьмидюймовый центральный экран — уже в «базе», а вот сенсорный блок климат-контроля предусмотрен в комплектациях SE и выше. Шумоизоляция стала лучше, изменились материалы обивки и оттенки. 
© Motor.ru
Мощность турбодвигателя 1.5 увеличена со 160 до 176 лошадиных сил. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат: переднеприводным исполнениям он полагался и ранее, а в полноприводных версиях пришёл на смену семиступенчатому «роботу» DSG. Продажи стартуют ближе к концу года.
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Мощность турбодвигателя 1.5 увеличена со 160 до 176 лошадиных сил. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат: переднеприводным исполнениям он полагался и ранее, а в полноприводных версиях пришёл на смену семиступенчатому «роботу» DSG. Продажи стартуют ближе к концу года. 
© Motor.ru
Volvo XC90. Шведская фирма вновь модернизировала свой кроссовер. В салоне появились отсек на центральной консоли и декор на основе премиальных переработанных материалов. У 11,2-дюймового дисплея мультимедиасистемы на 21 процент повышена плотность пикселей.
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Volvo XC90. Шведская фирма вновь модернизировала свой кроссовер. В салоне появились отсек на центральной консоли и декор на основе премиальных переработанных материалов. У 11,2-дюймового дисплея мультимедиасистемы на 21 процент повышена плотность пикселей. 
© Motor.ru

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Технические новшества довольно скромные. Стандартная подвеска настроена на больший комфорт, опционально вновь предложены адаптивные пневматические стойки с изменением клиренса. На высокой скорости автомобиль сможет приседать на 20 миллиметров, а вне дорог — приподниматься на 40.
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Технические новшества довольно скромные. Стандартная подвеска настроена на больший комфорт, опционально вновь предложены адаптивные пневматические стойки с изменением клиренса. На высокой скорости автомобиль сможет приседать на 20 миллиметров, а вне дорог — приподниматься на 40. 
© Motor.ru
Шумоизоляция улучшена, моторная линейка электрифицирована и лишена дизелей. Обещаны умеренные гибриды B5 и B6: первый сейчас выдаёт 250 лошадиных сил и 360 Нм, второй — 300 сил и 420 Нм. Кроме того, предложат PHEV-модификацию T8 (456 сил, 709 Нм). На электрической тяге топовое исполнение проедет более 70 километров, суммарная дальнобойность превысит 800 километров.
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Шумоизоляция улучшена, моторная линейка электрифицирована и лишена дизелей. Обещаны умеренные гибриды B5 и B6: первый сейчас выдаёт 250 лошадиных сил и 360 Нм, второй — 300 сил и 420 Нм. Кроме того, предложат PHEV-модификацию T8 (456 сил, 709 Нм). На электрической тяге топовое исполнение проедет более 70 километров, суммарная дальнобойность превысит 800 километров. 
© Motor.ru
Паспортный расход топлива в комбинированном цикле с заряженным аккумулятором составит 1,2–1,6 литра. Разгон до «сотни» займёт 5,4 секунды, максималку ограничили на уровне 180 километров в час.
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Паспортный расход топлива в комбинированном цикле с заряженным аккумулятором составит 1,2–1,6 литра. Разгон до «сотни» займёт 5,4 секунды, максималку ограничили на уровне 180 километров в час. 
© Motor.ru
Nissan Patrol. Японская фирма показала пару новых внедорожников — Patrol и его аналог для США Armada.
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Nissan Patrol. Японская фирма показала пару новых внедорожников — Patrol и его аналог для США Armada. 
© Motor.ru
С переходом в следующее поколение длина машины выросла на 18 миллиметров (до 5324), ширина — на 86 миллиметров (до 2116), но колёсная база прежняя — 3075 миллиметров
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С переходом в следующее поколение длина машины выросла на 18 миллиметров (до 5324), ширина — на 86 миллиметров (до 2116), но колёсная база прежняя — 3075 миллиметров 
© Motor.ru

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Усилитель рулевого управления электрический взамен гидравлического, тормоза работают «по проводам». Появился адаптивный круиз-контроль ProPilot Assist, в богатых исполнениях есть удержание в полосе и автопилот ProPilot Assist 2.1.
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Усилитель рулевого управления электрический взамен гидравлического, тормоза работают «по проводам». Появился адаптивный круиз-контроль ProPilot Assist, в богатых исполнениях есть удержание в полосе и автопилот ProPilot Assist 2.1. 
© Motor.ru
5,6-литровый безнаддувный V8 уступил место турбодвигателю V6 3.5: отдача достигает 425 лошадиных сил и 700 Нм против 406 сил и 560 Нм ранее. На ближневосточных рынках также предложат атмосферный V6 3.8 (316 сил и 386 Нм). Коробка передач — девятидиапазонный «автомат».
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5,6-литровый безнаддувный V8 уступил место турбодвигателю V6 3.5: отдача достигает 425 лошадиных сил и 700 Нм против 406 сил и 560 Нм ранее. На ближневосточных рынках также предложат атмосферный V6 3.8 (316 сил и 386 Нм). Коробка передач — девятидиапазонный «автомат». 
© Motor.ru
Audi Q5. Немецкий кроссовер перешёл в третье поколение. Внешний вид изменился эволюционно: преображена решётка радиатора, предусмотрена другая «световая подпись» фар, более узкие фонари соединяет тонкая полоска стоп-сигнала.
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Audi Q5. Немецкий кроссовер перешёл в третье поколение. Внешний вид изменился эволюционно: преображена решётка радиатора, предусмотрена другая «световая подпись» фар, более узкие фонари соединяет тонкая полоска стоп-сигнала. 
© Motor.ru
В задний бампер встроены большие прямоугольные патрубки выхлопа. Модернизирована и фирменная эмблема. В салоне — приборная панель диагональю 11,9 дюйма, 14,5-дюймовый тачскрин по центру и 10,9-дюймовый дисплей для правого переднего пассажира. За доплату предложен ещё и проекционный экран.
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В задний бампер встроены большие прямоугольные патрубки выхлопа. Модернизирована и фирменная эмблема. В салоне — приборная панель диагональю 11,9 дюйма, 14,5-дюймовый тачскрин по центру и 10,9-дюймовый дисплей для правого переднего пассажира. За доплату предложен ещё и проекционный экран. 
© Motor.ru
Архитектура Premium Platform Combustion (PPC) — это обновлённая MLB Evo. В Европе появятся лишь «мягкогибридные» версии (MHEV): 48-вольтовая электросистема повысит мощность на 24 лошадиные силы. Коробка передач — семидиапазонный «робот» S tronic с двумя сцеплениями.
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Архитектура Premium Platform Combustion (PPC) — это обновлённая MLB Evo. В Европе появятся лишь «мягкогибридные» версии (MHEV): 48-вольтовая электросистема повысит мощность на 24 лошадиные силы. Коробка передач — семидиапазонный «робот» S tronic с двумя сцеплениями. 
© Motor.ru

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Моторов сначала будет три: это 204-сильный 2.0 TFSI (полный привод quattro доступен опционально), турбодизель 2.0 TDI с аналогичной отдачей (в сочетании со всеми ведущими) и трёхлитровый V6 TFSI на 367 сил для SQ5.
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Моторов сначала будет три: это 204-сильный 2.0 TFSI (полный привод quattro доступен опционально), турбодизель 2.0 TDI с аналогичной отдачей (в сочетании со всеми ведущими) и трёхлитровый V6 TFSI на 367 сил для SQ5. 
© Motor.ru

Уже после ухода из России многие привычные нам автомобили пережили рестайлинг или даже перешли в следующее поколение. В этой подборке представлены машины, которые когда-то продавались на российском рынке официально, а теперь вышли в свежих версиях, но для других стран. В числе подобных премьер недавнего времени — модифицированный люксовый седан культовой фирмы из Великобритании, брутальный японский внедорожник и сразу три кроссовера: это бюджетник и премиальная модель немецкого концерна, а также долгожитель из Швеции, обновлённый не в первый раз.