АвтоВАЗ начал тестировать универсал Lada Iskra Cross

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал тестировать универсалы Lada Iskra Cross. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

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«Тестовый автомобиль Lada Iskra Cross. Он был уже собран конвейерным способом на линии Granta. В данное время по несколько автомобилей собирают вместе с Грантой каждую неделю, они предназначены для отработки техпроцессов», — говорится в сообщении.

Массовое производство автомобиля Lada Iskra Cross на «АвтоВАЗе» начнется в первом квартале 2025 года. Автомобиль получит двигатель объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.